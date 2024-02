Einbrecher und Diebe treiben in Dillingen ihr Unwesen

In Dillingen kommt es zu einem Einbruch und bei einer Party wird ein Schlüssel gestohlen. Wer hat etwas beobachtet?

Ein bisher unbekannter Täter hat in Dillingen einen Einbruchsdiebstahl verübt. Gegen 9.40 Uhr am Mittwoch hörte ein Bewohner einer Unterkunft im Kasernplatz ein lautes Geräusch. Wie sich herausstellte, öffnete ein bisher unbekannter Einbrecher gewaltsam eine versperrte Zimmertür und entwendete daraus einen unteren vierstelligen Geldbetrag und eine Armbanduhr im Wert von circa 100 Euro. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ungefähr 300 Euro.

Schlüssel aus der Jacke geklaut

Ein weiterer bisher unbekannter Täter entwendete von Freitag (9. Februar) auf Samstag in der Zeit zwischen Mitternacht und 3.30 Uhr aus einer Jacke, die in der Garderobe eines Festzelts in der Dillinger Nachtweide aufgehängt war, einen Schlüsselbund. Der Wert der gestohlenen Schlüssel liegt bei etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)