Dillingen

11:45 Uhr

Eine der jüngsten Kirchen des Bistums Augsburg steht in Dillingen

Plus Schon vor 30 Jahren war der Bau eines neuen Gotteshauses außergewöhnlich. Warum St. Ulrich im Dillinger Norden errichtet wurde und wie jetzt gefeiert wird.

Von Berthold Veh

Judith Schmid kann sich noch gut an die Situation in den 1970er-Jahren im Dillinger Baugebiet Mittelfeld erinnern. Damals feierten Katholiken der 1974 gegründeten Pfarrgemeinde St. Ulrich ihre ersten Gottesdienste im Saal der Mittelfeld-Stuben und später in einer Notkirche nebenan auf einem Grundstück. "Da hat’s immer reingeregnet, das Wasser wurde in Blumentöpfen aufgefangen", erinnert sich Schmid, die inzwischen Pfarrgemeinderatsvorsitzende ist. Dillingen wuchs immer weiter, das Baugebiet Fabriksträßle entstand im Norden der Kernstadt. Der damals noch junge Pfarrer Walter Rau und der ehemalige Bischof Josef Stimpfle hatten eine Vision, dass dort eine neue Kirche gebaut werden könnte. Die Gedanken wurden konkret. Vor 30 Jahren, am 21. November 1993, weihte Bischof Viktor Josef Dammertz schließlich die neue St.-Ulrichs-Kirche in Dillingen ein.

Angesichts steigender Kirchenaustritte - allein in der katholischen Diözese Augsburg waren es 2022 mehr als 30.000 - ist der Bau einer neuen Kirche heute unvorstellbar. Das Projekt war aber schon damals außergewöhnlich. St. Ulrich in Dillingen ist eine der letzten Kirchen, die im Bistum Augsburg gebaut wurden. Bistumshistoriker Walter Ansbacher erläutert, dass nur noch die Königsbrunner Pfarrkirche "Maria unterm Kreuz" sieben Tage später am 28. November 1993 geweiht wurde. Seither sind im Bistum Augsburg keine weiteren Pfarrkirchen mehr entstanden. Unsere Zeitung berichtete damals, dass mit St. Ulrich erstmals nach 100 Jahren in Dillingen wieder eine Kirche geweiht wurde. Kirchenpfleger war damals Günter Wasserrab, er ist auch drei Jahrzehnte nach der Eröffnung immer noch begeistert von der Architektur dieser modernen Kirche. "Mir geht jeden Tag das Herz auf, wenn ich hierherkomme", sagt Wasserrab.

