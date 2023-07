Eine Frau wird beim Einkaufen beklaut

Sie hatte ihre Geldbörse zuvor in ihrem Einkaufswagen in einem Dillinger Geschäft abgelegt.

Im Zeitraum zwischen etwa 16.10 und 16.20 Uhr befand sich am Samstag eine 28-Jährige aus Lauingen in einem Bekleidungsgeschäft in der Dillinger Rudolf-Diesel-Straße 9. Beim Bezahlen ihres Einkaufs bemerkte sie laut Polizeibericht, dass offenbar jemand ihre Geldbörse, die sie zuvor in ihrem Einkaufswagen abgelegt hatte, entwendet hatte. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)