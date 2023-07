Eine gesungene Reise von Dillingen aus in fremde Länder

Im Faustus-Garten gestalteten der Gesangverein, der Lechschwäbische Dreigesang und Günther Englert am Klavier ein begeistert aufgenommenes Sommerkonzert.

Angenehme Abendtemperaturen, das passende Ambiente des Faustus-Gartens und eine nach Jahren der Abstinenz gut aufgelegte Sängerschar sorgten für ein treffliches Sommerkonzert. Erfreulich viele Besucherinnen und Besucher - unter ihnen Stadtpfarrer Monsignore Harald Heinrich, Oberbürgermeister Frank Kunz und Landratsstellvertreterin Mirjam Steiner - waren gekommen, so dass die Programmmzettel nicht ausreichten. Das hinderte die Gäste nicht daran, kräftig die vertrauten Lieder der Jugend "Aus grauer Städte Mauern" und "Kein schöner Land" mitzusingen. Außerdem profitierte das Publikum von der geschickten Moderation Xaver Käsers, der hintersinnig, witzig, informativ die über zwanzig Titel ansagte.

Auf die schwäbische Art

Das Motto der Soiree "Überall auf der Welt singt man Lieder" kündigte eine musikalische Weltreise an. Diese nahm ihren Anfang zu Recht in der schwäbischen Heimat. Der Lechschwäbische Dreigesang mit Josef Rupp, Paul Weishaupt und Xaver Käser charakterisierten das Schwabenland und seine Bewohner, lobten schwäbisches Singen und Pfeifen und skizzierte Liebelei auf schwäbische Art. Die Volksweisen hatten etwas Anheimelndes, weil das Terzett liebenswürdig, fein abgestimmt und kultiviert gestaltete.

Italienisch, koreanisch und australisch

21 engagierte Frauen- und sieben hochkonzentrierte Männerstimmen bildeten das Gesangsensemble, dem Xaver Käser seinen Stempel aufdrückte. Er unterstützte den Chor mit der Gitarre, trat bei "Oh my Darling Clementine", bei "Waltzing Matilda", in "The lion sleeps tonight" und dem nordafrikanischen Lied "Banuwa" als Lead-Singer auf. Außerdem hatte Xaver Käser den Chorsatz für ein italienisches, ein koreanisches und ein australisches Volkslied geschrieben.

Bei einem französischen ("Wir kamn einst von Piemont"), griechischen ("Der Eseltreiber") und einem holländischen("Holzschuhtanz") Volkslied bediente sich Käser beim Arrangeur Heinz Lemmermann, dessen anspruchsvollen Sätze der Chor empfindungsreich, ton- und textsicher aufführte. Schlagerqualitäten hatten die von Pasquale Thibaut gesetzten Oldies "Cielita Lindo" aus Mexiko, "The Island in the sun", "Eviva Espana" und "Marina", die der Gesangverein temperamentvoll und begeisternd vortrug. Hier belebte Günther Englert am Piano gekonnt das harmonisch-rhythmische Geschehen. "Weils nacher Zeit war" (aus Österreich) lud der Chor die Gäste nach 75 ansprechenden Minuten zu einem geselligen Ausklang mit Bewirtung ein. (AZ)

