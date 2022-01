Dillingen

17:00 Uhr

Eine halbnackte Schaufensterpuppe sorgt in Dillingen für Wirbel

Plus Ein Mann mit Werbeschild steht in Dillingen am Straßenrand. Man nennt ihn Uwe. Was dahinter steckt.

Von Horst von Weitershausen

„Ein nackter Mann mit einem Schild steht beim Christa-Hochhaus“, ließ ein aufgeregter Anrufer dieser Tage die Polizei Dillingen wissen und forderte die Beamten auf, doch gegen solches Treiben einzuschreiten. Gesagt, getan, doch der nackte Mann war eine Schaufensterpuppe im blauen Kittel mit einem Hinweisschild zur Corona-Schnellteststation „City-Test“ am Christa Gebäude in der Großen Allee in Dillingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen