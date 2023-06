Dillingen

06:01 Uhr

Eine Hommage an den Dillinger Missionar und Sanskritforscher Heinrich Roth

Dem Missionar und Sanskritforscher Heinrich Roth ist das Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen gewidmet. Es wird am Sonntag im Rahmen einer Matinee präsentiert.

Plus Der Verein Jesuitica und der Historische Verein Dillingen präsentieren am Sonntag bei einer Matinee den Band „Ein Dillinger in Indien“.

Von Hermann Müller

Seinen Platz im Stadtbild Dillingens hat der Jesuit, Missionar und Sanskritforscher Heinrich Roth (1620 bis 1668) schon seit über hundert Jahren, vor der heutigen Oberen Apotheke. Um seinen Platz im Gedächtnis der geschichtsbewussten Dillinger wie aller historisch Interessierten zu sichern, war zum Frühjahr 2020 eine hochkarätig besetzte wissenschaftliche Tagung in seiner Geburtsstadt vorbereitet worden, am Tag vor ihrer geplanten Eröffnung musste sie der Corona-Pandemie wegen abgesagt werden.

Die vorgesehenen Tagungsbeiträge, vermehrt um einen reichhaltigen Editionsteil mit Briefen, Dokumenten und drei größeren Texten von und über Roth, die in den Jahren um seinen Tod entstanden sind, liegen seit Kurzem gedruckt vor. Der Verein Jesuitica und der Historische Verein Dillingen – für ihn ist es sein 121. Jahrbuch – haben das Werk gemeinsam verantwortet, der Verlag Schnell & Steiner hat es zu einem stattlichen lesefreundlichen Band gestaltet. Unter dem Titel „Ein Dillinger in Indien“ beleuchten darin zwölf Abhandlungen Leben und Werk des Jesuitenpaters, verorten es in ihren zeit- und ordensgeschichtlichen, religions- und sprachkundlichen Kontexten und stellen weitere Männer vor, die gleichartige Interessen wie er verfolgten und sich, teils als seine Begleiter, ähnlichen Unternehmungen widmeten.

