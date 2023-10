Journalist und Autor Tim Pröse beeindruckt mit szenischer Lesung an Dillinger Gymnasien. Diese Autorenlesungen sind eine besonders attraktive Form, die auch den jungen Leuten gefällt.

Autorenlesungen sind eine besonders attraktive Form, einen Text zum Leben zu erwecken. Sie verführen geradezu zum Lesen. Die Erfahrung, gemeinsam einen Autor zu erleben, bleibt für Schülerinnen und Schüler nachhaltig in Erinnerung. Aus dieser Motivation heraus besuchte im Rahmen der Dillinger Kulturtage mit dem Programm „Anstiftung zum Lesen“ des Vereins Dillingen Kultur & Wir e.V. Spiegel-Bestsellerautor Tim Pröse an einem Vormittag das St.-Bonaventura-Gymnasium und das Johann-Michael-Sailer-Gymnasium.

45 Bilder Die Dillinger Landkreis-Kulturtage werden in Haunsheim glanzvoll eröffnet Foto: Berthold Veh

Im Gepäck hatte er sein aktuelles Werk „Jahrhundertzeugen: die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler. 18 Begegnungen“. In diesem porträtiert er 18 Widerstandskämpfer und Überlebende des Naziterrors – allen voran die Ikone Sophie Scholl. Und weil gerade die besondere Geschichte dieser Heldin so viele Menschen tief bewegt, hatte sich Tim Pröse entschlossen, einen szenischen Vortrag und eine Hommage an Sophie Scholl zu gestalten.

Private Erinnerungen an die letzten Tage von Sophie Scholl

Tim Pröse erhielt dazu von Sophies Schwester Inge Aicher-Scholl, die er lange Zeit begleitete, bislang kaum bekannte Dokumente. Diese „Erinnerungen an München“ erzählen sehr privat und eindringlich von den letzten Tagen und Stunden der Widerstandskämpferin. So präsentierte der Autor bei der Lesung neben geschickt in Szene gesetzten Ausschnitten aus dem Kapitel „Sie löste sich vom Leben mit einem Lächeln. Inge Aicher-Scholl über ihre Schwester Sophie“ darüber hinaus seltene Bilder von Sophie Scholl und trat gekonnt mit dem Publikum in einen regen Austausch.

Gegen Hass und Hetze

Dabei wurde Geschichte für die anwesenden Schülerinnen und Schüler wahrlich lebendig, da jene einen authentischen und emotionalen Zugang zur Widerstandskämpferin der „Weißen Rose“ bekamen. Auf diese Weise wurde allen Anwesenden klar: Sophie ist und bleibt gerade heute ein leuchtendes Vorbild und eine Mutmacherin gegen Hass und Hetze.

Abschließend fragte eine Schülerin des Sailer-Gymnasiums den Schriftsteller Pröse: „Wenn Sie die Möglichkeit gehabt hätten, an Sophie eine Frage zu richten: Welche Frage hätten Sie gestellt?“ Der Autor setzte nach einigem Überlegen knapp und aussagekräftig den Schlusspunkt: „Woher nimmst du diese Kraft?“ (AZ)

