"Eine Kopie der Dillinger Demo wird es auf die Schnelle nicht geben"

1300 Menschen haben am Samstag voriger Woche in Dillingen gegen Rechtsextremismus protestiert. Gibt es eine Neuauflage?

So viele Menschen hat der Ulrichsplatz in Dillingen vermutlich nicht so oft gesehen. Etwa 1300 Bürger und Bürgerinnen haben dort am Samstag voriger Woche gegen den Rechtsextremismus und für Menschlichkeit demonstriert. Aufgerufen hatten die Unterstützergruppe Asyl/Migration um Vorsitzenden Georg Schrenk und Landrats-Stellvertreter Joachim Hien von den Grünen. Doch auch die anderen Parteien, die sich der Demokratie verpflichtet fühlen, übten den Schulterschluss. Und als Helge Buchfellner mit seiner Gitarre Lieder wie "Wind of Change" oder "Imagine" anstimmte, kam im Sonnenschein dieses Samstags sogar ein wenig Festival-Stimmung auf. Doch wie geht es nun weiter? Alle Redner signalisierten jedenfalls, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus keine Eintagsfliege bleiben soll.

Organisator Georg Schrenk ist nach der Demo in Dillingen immer noch sehr bewegt. "Einen solch überwältigenden Zuspruch haben wir nicht erwartet", sagt der Vorsitzende der Unterstützergruppe. Dies sei jetzt seine vierte Kundgebung gewesen, die er in den vergangenen Jahren in Dillingen organisiert habe. "Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen", sagt Schrenk. Auch einige Dillinger Franziskanerinnen hätten ihm und Joachim Hien für die Organisation gedankt.

Schrenk: Auch die anderen politischen Parteien im Kreis sind gefordert

Die Rede des Regens-Wagner-Direktors Rainer Remmele habe viele in ihrem Eintreten für mehr Menschlichkeit ermutigt, sagt der Unterstützer der Asylsuchenden. Und es sei auch gut angekommen, dass, abgesehen von Oberbürgermeister Frank Kunz ( CSU) und Landrat Markus Müller (Freie Wähler), keine Politiker auf die Rednerliste genommen wurden. Schrenk sagt: "Diese Demonstration in Dillingen wird einmalig bleiben." Es seien jetzt aber auch die anderen politischen Parteien im Landkreis gefragt, den Kampf gegen Rechtsextremismus weiterzuführen.

So sieht es auch Mitorganisator Joachim Hien. "Eine Kopie dieser Demo wird es auf die Schnelle nicht geben", erläutert der Stadt- und Kreisrat der Grünen. Er habe aber von einigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen den Wunsch gehört, dass es ähnliche Veranstaltungen geben sollte. "Wir wollen das Thema auf jeden Fall hoch halten", betont der Landrats-Stellvertreter. Er werde darüber nächste Woche mit Georg Schrenk sprechen. Hien würde, wie er unserer Redaktion mitteilt, die Organisation gerne "in jüngere Hände legen".

CSU-Kreisvorsitzender Manuel Knoll hatte anfänglich etwas Probleme mit der Begrifflichkeit der "Demo gegen rechts". Es gehe ja um den Kampf gegen Rechtsextremismus. Im Parteienspektrum habe eine rechte ebenso wie eine linke Politik ihre Berechtigung, wenn sie sich den Werten dieser Demokratie verpflichtet fühle. Knoll nahm vorige Woche dennoch wie viele andere Christsoziale an der Demonstration "Für Menschlichkeit! Gemeinsam gegen Rechtsextremismus!" teil. Die Kundgebung am Samstag hat dem Landtagsabgeordneten gefallen. "Die Demo in Dillingen war ein starkes Zeichen für die Demokratie", sagt der Höchstädter. Verschiedenste gesellschaftliche Gruppen, Gewerkschaften sowie Vertreter von CSU, Freien Wählern, Grünen, SPD und FDP hätten hier gemeinsam demonstriert. "Hier wurde die Mitte der Gesellschaft abgebildet", stellt Knoll fest. Er könne sich gut vorstellen, gemeinsam auf diesem Weg weiterzugehen, um die Demokratie zu stärken.

Knoll: Ein Wertebündnis auf lokaler Ebene installieren

Der CSU-Abgeordnete hält es für sinnvoll, das Wertebündnis Bayern auf lokaler Ebene zu verankern. Solch ein Zusammenschluss könne Aufklärungsarbeit leisten, wie man etwa Fake News erkennen kann. Manuel Knoll zollt Georg Schrenk und Joachim Hien großes Lob für die Organisation der Demo in Dillingen. "Wie Georg Schrenk vorab die Regeln für diese friedliche Kundgebung definiert hat, ist sehr beeindruckend gewesen", sagt der Landtagsabgeordnete. Und die Rede des Pfarrers Rainer Remmele für mehr Menschlichkeit habe ihn wie viele andere mitgerissen.