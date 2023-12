„Eine musikalische Reise“ mit der Dillinger Orchestervereinigung

Das Ensemble präsentiert beim Winterkonzert Werke vom Barock bis zur Moderne. Die Zuhörer spenden am Ende einen lang anhaltenden Applaus.

Winterlicher hätte der Samstagabend nicht sein können: Der zuvor heftig einsetzende Schneefall hüllt Dillingens Stadt in Weiß, die Straßen werden von Kälte und Dunkelheit durchzogen. Kaum besser könnten demnach die Bedingungen für das Winterkonzert der Orchestervereinigung Dillingen (OVD) sein, zu dem das Ensemble am Wochenende in den Stadtsaal geladen hat.

Die besondere Atmosphäre greift auch OVD-Vorsitzender Stephan Gierer bei seiner Begrüßung auf. Er dankt den Besucherinnen und Besuchern, dass sie den Weg in den Stadtsaal gefunden haben – trotz der widrigen Verkehrsbedingungen. Wie jeden Dezember präsentiert das Orchester, das überwiegend aus Streichern, aber auch aus Bläsern besteht, ein Adventskonzert. Es ist nach dem Sommerkonzert die zweite große Musikaufführung des Ensembles in jedem Jahr. An diesem Abend erwarte das Publikum ein „wunderbares Programm“, verspricht Gierer. Es würden Werke unterschiedlicher Epochen und bedeutender Komponisten gespielt werden, fährt er fort. Eben eine „musikalische Reise“, wie das Programmheft verrät.

Doppelkonzert mit zwei Violinen

Den Auftakt bietet eine Suite für Streicher des Komponisten Leoš Janáček. In den sechs Sätzen spielt der Tscheche, der zwischen Romantik und Moderne einzuordnen ist, mit differenzierten Klängen und ungewöhnlichen Harmonien. Besonders sticht dabei ein Cello-Solo, das an diesem Abend von Stephanie Gierer gespielt wird, im fünften Satz heraus. Dem Ausflug in die Moderne folgt Johann Sebastian Bachs Doppelkonzert für zwei Violinen in d-moll. Das Stück gilt als eines der bekanntesten des Barock. Als Solisten an der Violine agieren Ludwig Hornung und Wilhelm F. Walz. Beide besetzten ehemals das erste Pult der Augsburger Philharmoniker. Inzwischen hat Hornung die musikalische Leitung der Orchestervereinigung inne und dirigiert das Ensemble. Auf den schwungvollen ersten Satz des Doppelkonzerts folgt ein eher getragener Satz, bevor ein erneutes lebhaftes Allegro das Ende des Werks markiert.

Haydns Symphonie ist auch zu hören

Die letzten beiden Kompositionen des Abends entstammen den zwei großen Klassikern Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn. Mozarts Adagio in E-Dur für Violine und Orchester, ein eher kurzes, langsames und ruhig anmutendes Stück, setzt sowohl Walz als Solisten als auch das Orchester abwechselnd in Szene. Haydns Symphonie, die den Beinamen „La Poule“, französisch für „das Huhn“, besitzt, weist wiederum einen lebhaften Charakter auf und arbeitet mit zahlreichen thematischen Kontrasten. Nach dem letzten Satz erntet die Orchestervereinigung schließlich großen Applaus.

Die Auswahl der sich anschließenden Zugabe, dem Miss Marple‘s Theme von Ron Goodwin sorgt bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern für ein kurzes Schmunzeln. Mit ihrem Winterkonzert gelingt es der Orchestervereinigung erneut, das musikinteressierte Publikum am Vorabend des Ersten Advent mit dem sanften und warmen Klang der Streicher und den ruhigeren Stücken auf die bevorstehende Advents- und Winterzeit einzustimmen. Gleichzeitig sorgt die Stückauswahl für eine Ausgewogenheit zwischen Ruhe und Lebhaftigkeit und stellt das gelungene Zusammenspiel des Ensembles dar. Nicht zuletzt ist es aber vor allem das variantenreiche und nuancierte Spiel der engagierten Musikerinnen und Musiker, in dessen Genuss das Publikum zum Abschluss des Jahres erneut kommen konnte.