Einen Blick hinter die Kulissen des Dillinger Kinos werfen

Einen Blick hinter die Kulissen des Dillinger Filmtheaters gibt es für Jugendliche am Samstag, 7. September, bei einem „Tag der offenen Tür“ im Dilli. Von 11 bis 13.30 Uhr können alle Interessierten einfach im Kino vorbeikommen. In kleinen Gruppen wird gezeigt, wie Kino hinter den Kulissen aussieht und wie es funktioniert. In persönlichen Rundgängen beantwortet die Familie Mayr, in deren Besitz das Kino seit 86 Jahren ist, alle Fragen zum Kinobetrieb. Es ist eine Veranstaltung im Rahmen von Cooltur, den Landkreis-Jugendkulturtagen.

Vorbeikommen, reinschauen und erleben, wie das Programm ausgesucht wird, wo die Filme herkommen, einen Blick in den Vorführraum und die Technik werfen, mit der die Filme auf die Leinwand projiziert werden. Das alles ist am Samstag möglich. Viele weitere Fragen werden beantwortet. Etwa: Wie funktioniert Werbung im Kino oder wie wird das Popcorn gemacht?

Ermäßigter Eintritt am Wochenende im Dillinger Filmcenter

Dazu gibt es laut Pressemitteilung ein tolles Kinoprogramm an beiden Tagen. So wird am Samstag um 15.30 Uhr im Rahmen von Cooltur der Film „Beste Gegend“ von Marcus H. Rosenmüller gezeigt. 14 weitere Filme für jeden Geschmack und Altersgruppe sind zum Doppeljubliäum „91 Jahre Kino in Dillingen und 86 Jahre in Familienbesitz“ am Wochenende 7. und 8. September im Dilli zu sehen. Aus diesem Anlass gibt es jede Filmvorstellung ermäßigt für fünf Euro pro Person. Inklusive Verlosung einer Jahresfreikarte fürs Dilli als Hauptpreis. Jedes Ticket hat die Chance, viele weitere Gewinne sind im Lostopf.

Vor dem Kino wird an beiden Tagen ein Klavier stehen. Schülerinnen und Schülern der Josef-Anton-Schneller Mittelschule Dillingen haben das Instrument aufwendig mit Filmmotiven gestaltet. Es steht zum öffentlichen freien Klavierspiel für jeden zur Verfügung. Vorbeikommen und die Tasten tanzen lassen – jeder kann sein Können zeigen! Am Samstag um 15 Uhr ist der offizielle Start in das Kino-Jubiläumswochenende mit Pianomusik vor dem Kino im Freien.

Vorsitzender Gerhards: „Kino gehört bei den Jugendkulturtagen unbedingt dazu“

„Film ist ein Kulturgut ersten Ranges. Das Dillinger Kino gehört bei den Jugendkulturtagen des Landkreises unbedingt mit dazu“, sagt Heinz Gerhards, der Vorsitzende des organisierenden Vereins DLG – Kultur und Wir. Die ersten Dillinger Landkreis-Jugendkulturtage „Cooltur“ werden im Jahr 2024 vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert. Insgesamt gibt es dabei bis in den Oktober 24 Veranstaltungen aus vielen Bereichen des kulturellen Lebens in der Region. eitere Informationen gibt es im Netz unter cooltur.kulturundwir.de. (AZ)