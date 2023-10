Dillingen

16:20 Uhr

"Einfach wow" – das Saxophon-Orchester Schwaben im Dillinger Stadtsaal

Plus Das Saxophon-Orchester Schwaben begeistert bei seinem zweiten Konzert im Rahmen der Kulturtage in Dillingen – und passt in keine Schublade.

Von Silvia Schmid

Es ist bekannt, dass es zwischen Musikern manchmal eine mehr oder weniger humorvolle Rivalität um die Bedeutung des jeweiligen Instruments gibt. Die Bläser sagen, ihre Instrumente seien die vielseitigsten, die Streichinstrumente erheben Anspruch auf Führung im klassischen Orchester und leiten daraus die höchste Bedeutung ab. Und innerhalb der jeweiligen Instrumentengruppen gehören kleine Sticheleien zwischen Querflöte, Klarinette und Trompete ebenso wie zwischen den Violinen und den Celli irgendwie dazu. Alles ins allem: Jedes Instrument hat seinen Reiz, seinen ganz besonderen Klang und seine Berechtigung im Orchester. Dass man aber ein ganzes Orchester aus dem gleichen Instrumententypus zusammenstellt und damit so ziemlich alles spielt, was die Literatur hergibt, das ist dann doch ungewöhnlich. Das Saxophon-Orchester Schwaben ist so ein Ensemble. Rund 40 Saxofone – Sopran-, Alt-, Tenor, Bariton- und Basssaxophone – nur hie und da unterstützt von rhythmischen Schlagwerken, stellten am Samstagabend im Dillinger Stadtsaal eindrücklich unter Beweis, wie man auf diese Weise einen ganz zauberhaften, kraftvollen Klangkörper erzeugen und sich mühelos an Werke ganz unterschiedlicher Genres wagen kann.

Wo man hinschaut Saxofone in allen Größen und Stimmlagen. Das Saxophon Orchester Schwaben überzeugte bei einer Reise durch die verschiedensten Genres bei seinem Konzert im Rahmen der Kreiskulturtage. Foto: Silvia Schmid

„Wir werfen alle Standards über Bord“, kündigte Theresa Brenner zu Beginn des Konzertes an und führte charmant durch die entsprechend abwechslungsreiche Auswahl der Stücke: Von der majestätischen Fanfare aus der Oper „La Péri“ von Paul Dukas, „das gut und gerne auf die typischen Trompeten verzichten kann“ ging es zu einer Uraufführung aus dem Bereich der Klassik. „Concertante“ ist ein Werk für ein großes Orchester und vier Solisten des Regensburger Komponisten Theodor Schacht aus dem 18. Jahrhundert, das Karl-Heinz Schneider eigens für das Saxophon-Orchester Schwaben arrangiert hat. Es ist kaum zu glauben - man hatte irgendwann wirklich das Gefühl, ein komplettes klassisches Orchester zu hören, das nichts vermissen ließ: Den Solopart performten Alina Weiß (Sopranino), Zihao Wang (Sopran), Hanna Menzinger (Altsaxofon) und Rocco Ceraolo (Tenor) exzellent in der Harmonie, präzise in der Ausführung und einfach nur wunderschön anzuhören. Bemerkenswert in jeder Hinsicht das dritte Stück: „Libertadores“ – spanisch für „Die Befreier“ – lud zu einer abenteuerlichen Bootsfahrt auf dem Amazonas in Südamerika. „Schließen Sie die Augen und lauschen Sie den exotischen Tieren, die Sie hören werden“, forderte die Moderatorin auf. Und es war schlichtweg sensationell, was da zu hören war und wie diese Geräusche zustande kamen. Man meinte Rascheln, Jaulen, Vogelgeschrei und vieles mehr zu hören. Teil zwei des Werkes symbolisierte dagegen mit Trommeln (beeindruckende Choreografie der vier Trommler), militärisch-ernst den Befreiungskampf in Südamerika. Ein beeindruckendes Musikwerk, überwältigend dargeboten.





