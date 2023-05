Einkaufstasche wird in Dillinger Supermarkt gestohlen

Eine Dillingerin hatte ihre Einkaufstasche in einem Dillinger Supermarkt kurz aus den Augen gelassen. Ein Unbekannter hat sie gestohlen.

Eine Dillingerin war am Mittwoch gegen 17.45 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt am Georg-Hogen-Ring in Dillingen. Hierbei ließ sie laut Polizeibericht für einen kurzen Moment ihre Einkaufstasche, in der sich auch ihr Geldbeutel befand, außer Augen.

Eine braune Stofftasche und ein Geldbeutel werden gestohlen

Kurz darauf musste sie feststellen, dass sowohl die braune Stofftasche als auch der Geldbeutel, indem sich ein mittlerer Geldbetrag und der Personalausweis befanden, entwendet worden waren. (AZ).