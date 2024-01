Einschränkungen für Verkehr wegen Bauerndemo in Dillingen

Der Bauernverband hat zu einer Kundgebung aufgerufen. Die Polizei informiert über die Straßen, auf denen mit Behinderungen zu rechnen ist.

Die ganze Woche über hat es in der Region Proteste gegeben. Am Dienstag zogen bereits Demonstranten zu Fuß und mit Traktoren durch Dillingen. Für den Freitag ist ein weiterer Protestzug angekündigt. Diesmal organisiert vom Bauernverband im Landkreis Dillingen. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat dazu am Donnerstag eine Information für Verkehrsteilnehmer herausgegeben.

Wie die Polizei mitteilt, kann es am Freitag, 12. Januar, um 14 Uhr in Dillingen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Versammlungsteilnehmer seien zu Fuß und mit Traktoren im Stadtgebiet Dillingen unterwegs. In diesem Zuge der Demonstration seien laut Polizei "mehrere Verkehrssperrungen" notwendig.

Die Polizei werde die Versammlung "betreuen und begleiten", heißt es im Vorfel, um "einen möglichst störungsfreien Ablauf der Versammlung" zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung "im Rahmen des Möglichen zu minimieren". Folgende Bereiche können betroffen sein:

Ablauf der Bauerndemo am Freitag in Dillingen

Ab ca. 14 Uhr startet die Kundgebung laut Organisatoren am Festplatz Dillingen. Ab ca. 16 Uhr geht es vom Festplatz auf die Mohrenstraße über die Donaustraße, Am Stadtberg, weiter auf die Donauwörther Straße, die Klemens-Mengele-Straße, den Kasernenplatz auf die Donaustraße zurück zum Festplatz.

Darüber hinaus ist im weiteren Innenstadtbereich mit Einschränkungen zu rechnen. Die Polizei bittet Autofahrerinnen und Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren. Bereits vor den genannten Anfangszeiten und auch nach Versammlungsende gegen 18 Uhr könne es örtlich zu entsprechenden Behinderungen kommen, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)

