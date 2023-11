Eleganz auf der Tanzfläche beim Herbstball des TSC Dillingen

Beim festlichen Herbstball des TSC Dillingen durften die Gäste nicht nur selbst die geräumige Tanzfläche bevölkern, sondern erlebten auch besondere Vorführungen.

Beim festlichen Herbstball des TSC Dillingen sorgte das Trio „Night & Day“ für einen unvergesslichen Tanzabend. Da der TSC nur ein begrenztes Kontingent an Karten verkauft, konnten die Gäste eine sehr große Tanzfläche genießen. Entsprechend war die Nachfrage, der Ball war bereits drei Wochen zuvor ausverkauft.

Zur Eröffnung zog die Ballettschule Schulzke mit einem beeindruckenden Tango zum Thema Moulin Rouge die Zuschauer in ihren Bann. Die neue Choreographie „ABBA – eine Hommage“ der Hobby-Formation des TSC Dillingen begeisterte die Gäste. Zu bekannten Hits der schwedischen Pop-Ikonen zeigten die vier Paare in glamourösen Kostümen alle zehn Tänze aus Standard und Latein.

Herbstball TSC Dillinngen Die Hobby-Formation des TSC Dillingen zeigte eine Choreografie zu den Hits von Abba. Foto: Erfried R�sner

Den Höhepunkt des Abends bildete der Auftritt des Turnierpaares Sybille und Christian Grunick, die in der Turnierklasse Masters II Latein in der A – Klasse tanzen. Die beiden zeigten eine Rumba, einen Paso Doble, einen Cha Cha und zum Schluss einen Jive. Sybille und Christian Grunick trainieren den Tanzkreis II in den Lateintänzen.

Am 30. April 2024 wird in Dillingen wieder getanzt

Bis zum „Last Walz“ konnten die Gäste des TSC Dillingen wieder einen rundum gelungenen Tanzabend erleben und können sich auf den 30. April 2024, den „Tanz in den Mai“ freuen, wenn es wieder heißt: „Darf ich bitten?“ (AZ)