Elektroartikel im Wert von 1000 Euro in Dillingen geklaut

In einem Elektrofachmarkt in Dillingen haben bisher unbekannte Täter eine hohe Beute gemacht.

Bereits am 4. April kam es in einem Dillinger Elektronikfachmarkt in der Johannes-Scheiffele-Straße zu einem Ladendiebstahl mit hohem Beuteschaden. Wie bei der Anzeigenerstattung berichtet wurde, hatten ein Mann und eine Frau mit Kind mehrere Elektronikartikel im Gesamtwert von über 1000 Euro an sich genommen und den Laden unbemerkt verlassen.

Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Dillinger Polizei nahm Ermittlungen gegen unbekannt auf. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter 09071/560 zu melden. (AZ)