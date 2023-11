Dillingen

18:30 Uhr

Ende der Belastungsprobe für das "Nadelöhr Höchstädt"?

Plus Zwei Wochen Sperrung waren für die Reparatur der Dillinger Donaubrücke angekündigt. Den Zeitplan konnten die Arbeiter einhalten. Gab es den Verkehrsinfarkt oder nur viel Lärm um nichts?

Von Christina Brummer

Fußgänger, Autofahrer, Busse, Lkw, Rettungswagen, Traktoren: Sie alle haben sich in den vergangenen zwei Wochen in Höchstädt getroffen. Doch Muße, die historische Innenstadt zu bewundern, wird kaum jemand gehabt haben. In Stoßzeiten ging es an der Kreuzung am Marktplatz schleppend voran. Am Donnerstag und Freitag fallen in Höchstädt und Dillingen die Absperrzäune. Für Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth haben die zwei Wochen vor allem eines bewiesen.

Der Unmut im Vorfeld der Sperrung war groß: Wenn die Donaubrücke in Dillingen dicht ist, kommt es bestimmt in Höchstädt zum Verkehrskollaps, so die Befürchtungen. Zwei Wochen sollten die Arbeiten an der Dillinger Brücke dauern. Hinzu kam, dass am Höchstädter Schipfelring ebenfalls gebaut wurde. Bereits am Mittwoch stand fest, dass der Zeitplan für den Straßenbau und die Brückensanierung eingehalten werden kann und die Sperrungen aufgehoben werden. Am Donnerstag in Höchstädt und am Freitag in Dillingen. "Ich werde jetzt hochfahren und schauen, ob sie wirklich aufmachen", sagt Bürgermeister Maneth am Donnerstagvormittag.

