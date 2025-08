Erfolgreiche Leistungsprüfung bei der Feuerwehr Hausen

Ende Juli wurde die Leistungsprüfung bei der Feuerwehr Hausen abgehalten. Der schulungsmäßige Löschgruppenaufbau wurde mit drei Gruppen absolviert. Insgesamt 18 Teilnehmer präsentierten einen sehr guten Leistungsstand der Hausener Feuerwehr. Während fünf Jugendliche die 1. Stufe (Bronze) erreichten, ist Daniel Hornung mit der 6. Stufe (Gold-Rot) am höchsten Leistungsstand angekommen. An insgesamt sieben Übungsabenden wurden die Anforderungen Löschaufbau, Kuppeln der Saugleitungen, Knoten und Stiche, Fachfragen jeweils in der erforderlichen Zeitvorgabe geübt.

Unter den Augen von Stadtrat Matthias Fürholzer und den Schiedsrichtern vom Kreisfeuerwehrverband, Uwe Neidlinger, Claus Zimmermann und Thomas Rehm, konnte ein nahezu fehlerloser Ablauf dokumentiert werden. Nach der Vergabe der Medaillen fand Kommandant Armin Gentner noch lobende Worte für alle Teilnehmer, aber auch für die Ausbilder, welche für den Erfolg verantwortlich waren.

