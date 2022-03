Dillingen

Erleichterung in Dillingen: Vermisstes Mädchen wird wohlbehalten gefunden

Plus Es ist ein kollektives Aufatmen bei den Einsatzkräften: Die vermisste 15-Jährige, die am Freitag in Dillingen gesucht worden ist, wird wohlbehalten gefunden.

Von Berthold Veh

Etwa 100 Einsatzkräfte haben nach Informationen unserer Redaktion am Freitag in Dillingen fieberhaft nach einer vermissten 15-Jährigen gesucht. Das Mädchen war am Mittag gegen 12.50 Uhr spurlos verschwunden. Und die Polizei ging davon aus, dass sich die Schülerin in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Am Abend gegen 19.30 Uhr wird die junge Höchstädterin schließlich wohlbehalten unweit der Donaubrücke gefunden.

