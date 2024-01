Dillingen

vor 21 Min.

Ernste und heitere Töne beim Dillinger Neujahrsempfang

Plus Oberbürgermeister Frank Kunz mahnt eine gerechtere Verteilung der Geflüchteten an – auch innerhalb des Landkreises. Auf was sich die Dillinger freuen können.

Von Berthold Veh

Der Dillinger Neujahrsempfang strahlt über die Stadt Dillingen hinaus. Etwa 450 geladene Gäste füllen am Freitagabend den Stadtsaal. Und sie erleben dort mit der Dillinger Stadtkapelle unter der Leitung der Dirigentin Marie-Sophie Schweizer ein kleines Neujahrskonzert. Die Stücke reichen vom Radetzky-Marsch bis zur Nationalhymne, und die Musizierenden erhalten bei diesem schwungvollen Start ins neue Jahr überschwänglichen Beifall. In die heitere Stimmung mischen sich aber auch ernste Töne, denn Oberbürgermeister Frank Kunz (CSU) thematisiert in seiner Neujahrsansprache Probleme, die gegenwärtig die Republik aufmischen und Auswirkungen bis nach Dillingen haben.

Kunz spricht das jüngste Umfrage-Ergebnis in Sachsen an, wonach die AfD, die vom Verfassungsschutz dort als rechtsextrem eingestuft wird, auf 37 Prozent kommt und vor der CDU liegt. "Das Umfrage-Ergebnis in Sachsen war für das politische Berlin ein Alarm-Signal, denn den demokratischen Parteien wurde vor Augen geführt, dass sich immer mehr Menschen von ihnen abwenden", stellt Kunz fest. Viele stellten sich in diesen Tagen die Frage, wie sie sich angesichts der Inflation und steigender Energiepreise heizen, tanken und einkaufen noch leisten können. Ein zentrales Thema, so Kunz, sei auch die Frage nach einer "geregelten, gerechten, allgemeinverträglichen und zukunftsgerichteten Einwanderungspolitik". Dies müsse eine Politik sein, "die auf dem Wertefundament unseres christlichen Glaubens fußt und den Menschen auf der Flucht hilft, die unverschuldet in Not geraten sind". Gleichzeitig dürfe man die Menschen, die schon immer oder länger hier leben, nicht aus dem Blick verlieren.

