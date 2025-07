Erst Schulbank, dann Hindernis

Die Neuntklässler der Donau-Realschule Lauingen lernten, dass der Satz "Thank you for your service" (deutsch: "Danke für Ihren Dienst") den Soldaten viel zu selten gesagt wird. An diesem Tag machten sich rund 80 interessierte Schüler auf zu einem „Mini-Militärcamp für Jugendliche“ in die Luitpold-Kaserne nach Dillingen. Einige fragten sich wohl auch, ob das Leben beim Militär vielleicht eine spannende Alternative zum Schulalltag sein könnte. Der Ausflug wurde organisiert von Hauptmann Marcel Molt, der bei der Bundeswehr als Büroleiter und Karriereberater tätig ist. Die Begrüßung der Schüler erfolgte im Offiziersheim durch Stabsfeldwebel Kommandeur Torge Bornhöfft. Dort erhielten die Teenager interessante Einblicke in die Ausstattung dieser Kaserne.

Hauptmann Molt berichtete zudem über die vielfältigen Berufsmöglichkeiten bei der Bundeswehr. Seine Aussage „Es gibt nicht nur militärische, sondern auch zivile Ausbildungsmöglichkeiten und eine gute Bezahlung“ stieß bei den meisten Zuhörern auf großes Interesse. Im Rahmen einer Führung durch die Kaserne wurden danach verschiedene Gebäude gezeigt und von Stabsfeldwebel Marcus Schaller erklärt.

Icon Vergrößern Stabsfeldwebel Oliver Burghart informiert Neuntklässler über ein IT-Camp im September 2025. Foto: Brigitte Meuer Icon Schließen Schließen Stabsfeldwebel Oliver Burghart informiert Neuntklässler über ein IT-Camp im September 2025. Foto: Brigitte Meuer

Highlight war jedoch ein praktisches Erlebnis: Das Überqueren der Hindernisbahn im Rahmen der Grundausbildung, zu dem - mit viel Einsatz und Herzblut - von Stabsfeldwebel Oliver Burghart motiviert wurde. Anfang September gibt es auch die Möglichkeit, an einem IT-Camp - mit Übernachtung im Freien - teilzunehmen. Gegen Mittag endete der Ausflug mit einer Besichtigung der Fahrzeugflotte und Dank an die Verantwortlichen. Die Schüler verließen die Luitpold-Kaserne mit einem neuen Verständnis für die Bundeswehr und einer Portion Spaß im Gepäck. Der bekannte Spruch „Mit Herz und Hand fürs Vaterland“ hallt manchen noch im Ohr nach.

