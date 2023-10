Erstmals in Deutschland: Die Wanderer-Orgel kommt nach Dillingen

Die Europäische St.-Ulrichs-Stiftung feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Dazu wird die größte transportable Pfeifenorgel der Welt nach Dillingen gefahren.

Mit einem musikalischen Highlight der besonderen Art feiert die von Landkreis und Stadt Dillingen im Jahr 1993 gegründete Europäische St.-Ulrichs-Stiftung ihr 30-jähriges Gründungsjubiläum. Dazu präsentiert der Trägerverein der Landkreiskulturtage „DLG – Kultur und Wir“ gemeinsam mit den Kooperationspartnern Kulturring und Basilikakonzerte Dillingen sowie der Ulrichsstiftung am Samstag, 21. Oktober, 19 Uhr, im Stadtsaal in Dillingen erstmals in Deutschland die „Wanderer-Orgel“.

Auf der Bühne spielt das Prager Symphonieorchester mit 50 Vollblutmusikerinnen und Musikern. Der Dillinger Basilikaorganist Axel Flierl ist Herr über eine Pfeifenorgel der Extraklasse. Das Zusammenspiel zwischen Organist und Orchester leitet der international erfolgreiche Landsberger Musiker und Dirigent Johannes Skudlik.

Die Zuhörer werden mitten in die Musik hineingenommen

Die Besucherinnen und Besucher des laut Pressemitteilung einzigartigen Konzerts erleben erstmals in Deutschland, wie die „L’Orgue grandiose“ (übersetzt „große Orgel“) unmittelbar auf sie wirkt. Der intensive jedoch ausgewogen und sinnliche Klang der Wanderer-Orgel kommt direkt aus den Orgelpfeifen, die im Raum des Konzertsaals aufgestellt sind. Die Beschallung des Publikums erfolgt somit aus den sichtbaren Pfeifenmodulen, die quasi einen Surround-Effekt erzeugen und die Zuhörer mitten in die Musik hineinnehmen.

Das Programm ist auf das Zusammenspiel von Symphonieorchester und Orgel abgestimmt. So erklingt nach Félix-Alexandre Guilmants Symphonie Nr. 1 d-Moll op. 42 das Werk Toccata und Fuge d-Moll BWV 565 für Orgel solo von Johann Sebastian Bach und bringt als abschließenden Höhepunkt die Symphonie Nr. 3 c-Moll op. 78 von Camille Saint-Saëns. Dieses Programm nutzt sowohl das Klangpotenzial der Wanderer-Orgel in idealer Weise aus und stellt diese dem vollen Symphonieorchester eindrucksvoll gegenüber.

Die größte transportable Pfeifenorgel der Welt kommt nach Dillingen

Die „Wanderer“-Orgel, die von dem italienischen Konzertorganisten Paolo Oreni entworfen wurde, ist derzeit die größte transportable Pfeifenorgel der Welt. Oreni, der auch ihr Besitzer ist, wird in Dillingen anwesend sein. Mit ihren 1200 Pfeifen und 42 Registern verfügt die Wanderer-Orgel über alle wesentlichen Klangfarben, die für das Orgelrepertoire erforderlich sind. Sie enthält drei Zungenregister und besteht aus zwölf Modulen. Die Wanderer-Orgel entspringt der Idee, die Einzigartigkeit dieses besonderen Instruments, das Paolo Oreni von verschiedenen befreundeten Orgelbauern hat bauen lassen, einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Für die wertvolle Unterstützung dankt DLG-Kultur-und-Wir-Vorsitzender Heinz Gerhards neben den Kooperationspartnern vor allem der Sparkasse Dillingen-Nördlingen als Veranstaltungssponsor.

Der Eintritt beträgt 22 Euro im Vorverkauf, 25 Euro an der Abendkasse. Karten sind online erhältlich unter www.kulturundwir.de sowie www.dillingen-kulturring.de oder im Bürgerbüro der Stadt Dillingen. Tickethotline unter 09071/ 54-197 beziehungsweise 54-292 sowie 09071 / 51 4999. Einlass ist am Veranstaltungstag um 18 Uhr. (AZ)