Ewald Blum verlässt die Akademie für Lehrerfortbildung

Der Oberstudiendirektor Ewald Blum war unter anderem stellvertretender Leiter der ALP. Jetzt verlässt er die Dillinger Einrichtung.

Nach sechseinhalb Jahren nimmt Oberstudiendirektor Ewald Blum Abschied von der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) in Dillingen. Als Leiter der Abteilung 3 und stellvertretender Akademieleiter habe er vielfältige Impulse gesetzt und den ihm anvertrauten Bereich zukunftsgewandt weiterentwickelt. Blum war zuständig für die Qualifizierung von Schulleitungen und für Schulentwicklung. Das schreibt die Akademie in einer Pressemitteilung. So sei es ihm gelungen, an der ALP nicht nur Spuren, sondern auch seine eigene Handschrift zu hinterlassen.

Blum kam aus Franken im Jahr 2017 an die ALP und war zunächst für die Personalführung im Bereich Beruflicher Schulen zuständig. Etwa ein Jahr später übernahm er zudem die Leitung von Abteilung 3. Diese Bewerbung schien ein mutiger Schritt, immerhin war diese Stelle mehrere Jahre unbesetzt und vieles „liegen geblieben“. Die Erwartungen seitens des Kultusministeriums waren hoch und die Zeitfenster eng. Dennoch übertraf Blum alle Erwartungen, heißt es in der Mitteilung. So habe er eine Vielzahl von Projekten realisiert, wie zum Beispiel die Großtagung zum Thema Inklusion im Jahr 2017.

ALP-Dillingen: Blum promovierte noch nebenbei

Daneben standen immer auch digitale Themen auf seiner Agenda: Er initiierte eine Neukonzeption sogenannter „Web based trainings“ für die Qualifizierung neuer Schulleitungen, arbeitete mit seiner Abteilung an der Umsetzung des Fortbildungskonzepts „Digitale Bildung in der Führung“ und plante während der Corona-Pandemie den jährlichen Schulleitertag kurzerhand und in nur 14 Tagen in ein digitales Format um.

Besonderen Wert habe Blum bei der Ausbildung schulischer Führungskräfte in Bayern besonderen Wert auf ein stärkenorientiertes Führungsverständnis gelegt. Ganz in diesem Sinne habe er auch eine enge, kooperative und immer positive Zusammenarbeit mit seinem Team gepflegt. Neben all diesen Tätigkeitsfeldern und Aufgaben beschäftigte sich Blum auch intensiv mit der eigenen beruflichen Weiterentwicklung, promovierte im Februar 2020 quasi „im Nebenjob“ und bewies ein weiteres Mal seine enorme Willensstärke und sein Durchhaltevermögen. Bei der Verabschiedung Blums hob der Direktor der ALP, Alfred Kotter, dessen Stärken hervor: konzeptionelles Denken, Organisationstalent, Führungsstärke sowie große Offenheit für neue Ideen und Impulse.

Nun ergriff Blum aber die Gelegenheit, sein berufliches Wirken in neue Bahnen zu lenken und wieder näher an seinem Heimatort zu arbeiten. Seine „Output-Qualitäten“ wird er künftig in Unterfranken einbringen können, wo er zum August die Leitung der Staatlichen Schulberatung übernommen hat. (AZ)

