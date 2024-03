Dillingen

12:00 Uhr

Experte in Dillingen: Beim Green Deal geht es um mehr als um die Landwirtschaft

Der Green Deal sieht weitreichende Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen vor. Nicht nur in der Landwirtschaft. Das betonte Robert Gampfer in Dillingen.

Plus Bei einer Podiumsdiskussion sieht ein EU-Experte beim größten Umbau in der EU-Geschichte die Bauern zu Unrecht im Mittelpunkt.

Von Günter Stauch

Die EU ist, zumindest bei vielen Landwirten, inzwischen ein rotes Tuch. Protestiert wird nämlich nicht nur gegen Entscheidungen der Bundesregierung, sondern auch der Europäischen Union. In der Dillinger Akademie für Lehrerfortbildung ging es zum Abschluss der Europatage ebenfalls ums Thema Landwirtschaft. Bei einer Podiumsdiskussion sprachen ein EU-Vertreter, eine Uniprofessorin, eine Landwirtin aus dem Kreis Dillingen, eine Naturschützerin und eine Anwärterin aus der Region auf einen Sitz im EU-Parlament über den Green Deal.

Die Landwirtschaft steht bei den Bemühungen der Europäischen Union um eine nachhaltige Zukunft in den Mitgliedsländern keineswegs im Hauptfokus. Das sagte Robert Gampfer, Vertreter der EU-Kommission in Berlin, auf der Podiumsdiskussion in Dillingen. Die einseitige Fixierung auf die Agrarbranche in der öffentlichen Diskussion dieser Tage störe ihn, betonte der politische Referent. Beim Green Deal seien nicht nur Maßnahmen für die Landwirtschaft enthalten, sondern auch für andere Bereiche. So sei es ohnehin schwieriger, in der Landwirtschaft die Emissionen zu reduzieren, als etwa im Verkehr, der Industrie oder der Energiewirtschaft. Von diesen Bereichen gingen dabei jedoch wesentlich mehr Belastungen aus. Beim Green Deal gehe es also um viel mehr als um die Landwirtschaft.

