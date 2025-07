Fahranfängerin nach Verkehrsunfall nahe Dillingen verletzt

Die Polizei informiert über einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 10. Juli, auf der Staatsstraße 2032 ereignet hat. Eine 18-jährige Fahranfängerin war gegen 13:45 Uhr in Richtung Holzheim unterwegs. Aufgrund eines Hinweisschildes zu einem Durchfahrtsverbot wich sie plötzlich nach links auf die Staatsstraße 2030 in Richtung Fristingen aus. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Ford eines 83-jährigen Fahrers zusammen. Der Ford prallte in der Folge gegen ein drittes Fahrzeug, dessen Fahrerin verkehrsbedingt im Einmündungsbereich zur Staatsstraße 2032 angehalten hatte. Die junge Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Nach Einschätzung der Polizei beläuft sich der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen auf etwa 15.000 Euro. Kein Fahrzeug war nach dem Unfall mehr fahrbereit; alle mussten abgeschleppt werden. Rund 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dillingen und Fristingen unterstützten die Einsatzmaßnahmen vor Ort. (AZ)

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis