Fahrer hat gesundheitliche Probleme: Auto prallt gegen Mauer

Eine medizinische Ursache führt am Montag zu einem Verkehrsunfall in Dillingen.

Ein Autofahrer hat am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Dillingen Verletzungen erlitten. Der 33-Jährige war gegen 6.40 Uhr mit seinem Auto auf der Donaustraße aus Richtung Holzheim kommend stadteinwärts unterwegs. Auf dem Linksabbiegerstreifen zum Georg-Schmid-Ring hielt er verkehrsbedingt an. Aus medizinischer Ursache geriet er nach Angaben der Polizei stark auf das Gaspedal seines Wagens.

33-Jähriger wird in Dillingen durch Ersthelfer aus dem Auto gerettet

Das Auto kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab, überquerte den Grünstreifen und prallte gegen eine Betonmauer. Der 33-Jährige musste durch Ersthelfer aus seinem Auto gerettet werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Unfallschaden von mehr als 10.000 Euro. Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Dillingen mit zehn Ehrenamtlichen im Einsatz. (AZ)