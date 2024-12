Fahrerflucht mit 9000 Euro Schaden in Dillingen

Ein 54-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr mit seinem Auto auf der Ziegelstraße in Dillingen Richtung Prälat-Hummel-Straße. Dabei blieb er mit seiner rechten Fahrzeugseite an der linken Front eines geparkten Pkw hängen, wodurch laut Polizei erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro entstand. Der 54-Jährige, welcher anschließend einfach weiterfuhr, konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, der wiederum die Polizei verständigte. Den 54-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

