Fahrerflucht: Polizei Dillingen ermittelt gegen Seniorin

Ein Pflegedienst hat einen Schaden an einem Firmenfahrzeug gemeldet. Die Polizei hat schnell eine mutmaßliche Verursacherin finden können.

Die Polizei Dillingen ermittelt nach einer Anzeige wegen Fahrerflucht gegen eine Seniorin. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, habe sich ein Firmenfahrzeug eines Dillinger Pflegedienstes am Vortag unbeschädigt auf einem Parkplatz im Paradiesweg befunden. Am nächsten Morgen habe eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes einen frischen Unfallschaden an dem Pkw bemerkt.

Seniorin weist Vorwürfe zurück

Neben dem geschädigten Auto konnte laut Polizei im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort das mutmaßliche Verursacherfahrzeug ausgemacht werden, das passende Unfallschäden aufwies. Die 81-jährige Halterin des Fahrzeugs hat angegeben, keinen Unfall bemerkt zu haben und wies die Vorwürfe zurück. Wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht ermittelt nun die Dillinger Polizei, da der Unfall von der Verursacherin nicht ordnungsgemäß gemeldet worden war. (AZ)

Lesen Sie dazu auch