Fahrradbeleuchtung: Busfahrer Ali hat eine Bitte an Dillinger Eltern

Dunkel gekleidet und ohne Fahrrad-Beleuchtung sind Schulkinder morgens und abends derzeit schlecht zu erkennen. Ein Busfahrer formuliert einen Appell.

Schulkindern und vielen Bürgern ist er bekannt unter dem Namen Ali. Der Mann, der seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen will, ist bei Dirr Reisen beschäftigt und als Stadtverkehr-Busfahrer "in unserem schönen Dillingen" unterwegs.

Die Lichter der Fahrräder sollten funktionieren

Weil gegenwärtig die Tage kürzer und die Nächte länger werden, hat Busfahrer Ali ein besonderes Anliegen. "Als Busfahrer und auch als Privatperson ist mir die Sicherheit der Kinder unglaublich wichtig", betont der Steinheimer. Deshalb wendet sich der Mann nun über unsere Redaktion an die Bürger und Bürgerinnen in Dillingen und Umgebung. "Ich bitte Sie inständig, dass Sie die Fahrräder Ihrer Kinder, sollten diese mit dem Rad zur Schule fahren, mit funktionierenden Lichtern sowohl vorn als auch hinten ausstatten."

Busfahrer Ali hat sich mit einem Appell an Eltern an unsere Redaktion gewandt. Er sorgt sich um die Sicherheit von Schulkindern in der dunklen Jahreszeit. Foto: Busfahrer Ali

Zudem sollten Kinder seinen Worten zufolge helle Kleidung tragen. Wenn Buben und Mädchen auf dem Schulweg dunkel gekleidet seien, werde es für Busfahrer und Busfahrerinnen schwer, sie zu erkennen. Mit einer Warnweste oder Reflektoren kann man zusätzlich die Sichtbarkeit erhöhen und so nach Ansicht von Expertinnen und Experten das Unfallrisiko im Vergleich zu dunkler Kleidung halbieren.

"Dies erschwert uns Busfahrern den Alltag sehr"

Immer wieder müssen Busfahrer Ali und seine Kolleginnen und Kollegen feststellen, dass Kinder unaufmerksam durch die Straßen fahren und gehen. "Dies erschwert uns Busfahrern den Alltag sehr", erläutert der Steinheimer. Eine Vollbremsung mit einem vollen Bus sei sehr gefährlich. "Das alles könnte man unterbinden, wenn Sie, liebe Eltern, sich mit Ihrem Kind nochmals explizit darüber unterhalten würden", schreibt Busfahrer Ali. Eltern könnten so den Busfahrern und Busfahrerinnen einen großen Gefallen tun und vor allem ihre Kinder vor Gefahren schützen. (mit AZ)

Lesen Sie dazu auch