Fahrradfahrer stößt mit Auto in Dillingen zusammen

Im Einmündungsbereich zum "Wickenpoint" in Steinheim kam es zu dem Unfall, der noch schlimmer hätte ausgehen können. Ein Radfahrer stieß mit einem Auto zusammen.

Leicht verletzt wurde laut Polizei ein 41-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 21 Uhr im Dillinger Stadtteil Steinheim. Der Mann war auf der Dillinger Straße stadtauswärts unterwegs. Er überquerte gegenüber des Einmündungsbereichs zur Straße „Im Wickenpoint“ die Fahrbahn, um auf dem Radweg weiter in Richtung Dillingen zu fahren. Er kollidierte mit dem Mercedes eines 69-Jährigen, der aus der Straße „Im Wickenpoint“ nach links in die Dillinger Straße einbiegen wollte. Der leichtverletzte 41-Jährige musste per Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 1.550 Euro. (AZ)