Fahrradfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Der 38-Jährige übersah laut Polizei in der Dillinger Hildegardstraße eine Autofahrerin.

Ein 38-jähriger Fahrradfahrer wollte laut Polizeibericht am Dienstag gegen 19 Uhr von der Straße "Am Altheimer Feld" in die Hildegardstraße einbiegen. Dabei übersah er eine aus der Dillinger Hildegardstraße kommende 68-jährige Autofahrerin und prallte im Einmündungsbereich mit dem Pkw zusammen. Der Radler zog sich durch den Sturz leichte Blessuren zu, am Fahrrad und Pkw entstand ein Sachschaden von circa 600 Euro. (AZ)