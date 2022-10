Fahrradfahrer wird von Autofahrer übersehen und verliert Zahn

Das hätte noch schlimmer ausgehen können: Nach der Kollision hat der Radler Gesichtsverletzungen.

Ein 56-jähriger Mann fuhr am Freitag, 30. September, mit seinem Fahrrad die Donauwörther Straße in westliche Richtung entlang. Ein entgegenkommender 59-jähriger Pkw-Fahrer, welcher nach links über die Fahrbahn des Radfahrers abbiegen wollte, übersah diesen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer erlitt Gesichtsverletzungen in Form einer blutigen Lippe und einem abgeschlagenen Zahn. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. (AZ)