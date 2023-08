Fahrradunfall in Dillingen: Die Polizei ermittelt

Ein 37-Jähriger blieb am Samstag mit seinem dreirädrigen Fahrrad an einem Bordstein hängen. Seine Mitfahrerin fiel zu Boden und verletzte sich.

Ein 37-Jähriger war am Samstag gegen 12.30 Uhr mit einer 34-jährigen Mitfahrerin auf einem dreirädrigen Fahrrad in Dillingen unterwegs. Die beiden aus Dillingen stammenden Verkehrsteilnehmer wollten in der Großen Allee auf dem nördlichen Gehweg die Altheimer Straße in Richtung Höchstädt geradeaus überqueren.

Die Dillingerin erleidet zum Glück nur eine leichte Verletzung

Hierbei blieb der 37-Jährige mit dem linken Hinterrad an einem Bordstein hängen. Die 34-Jährige rutschte rückwärts von ihrem Sitz schlug und mit dem Hinterkopf auf dem Bordstein auf. Glücklicherweise verletzte sich die 34-Jährige laut Polizeibericht lediglich leicht am Kopf. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)