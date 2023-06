Fahrradunfall in Dillingen: Frau begeht Fahrerflucht

An einer Dillinger Kreuzung fahren ein Schüler und eine Frau mit dem Fahrrad ineinander. Der Junge wird leicht verletzt, doch die Unfallgegnerin sucht das Weite.

Am Mittwoch sind in Dillingen zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen, wobei die Unfallgegnerin Fahrerflucht beging. Gegen 7.20 Uhr kam es laut Polizei an der Kreuzung der Altheimer Straße/Große Allee zu dem Unfall zwischen einem elfjährigen Schüler, der mit seinem Fahrrad in Richtung Bahnhof unterwegs war und einer entgegenkommenden, bislang unbekannten Fahrradfahrerin.

Fahrradunfall in Dillingen: Der Schüler wird durch den Sturz leicht verletzt

Der Schüler stürzte daraufhin auf den Geh- und Radweg und blieb am Boden liegen. Die Unfallgegnerin setzte ihre Fahrt in Richtung Große Allee weiter fort. Der Schüler wurde durch den Sturz leicht verletzt. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

