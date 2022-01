Dillingen

vor 26 Min.

Fall Shalomah: Kommt die Familie zum Gerichtstermin?

Plus Am Donnerstag sind die Eltern in Dillingen vorgeladen, auch die Elfjährige soll aussagen. Doch ob es dazu kommt, ist fraglich.

Von Christina Brummer

Der Fall Shalomah hat für Aufsehen gesorgt. Ein verschwundenes Kind, Eltern, die Mitglieder einer Sekte sind, die vergebliche Suche nach der Elfjährigen, bis schließlich eine E-Mail eintrifft, aus der hervorgeht, dass das Kind bei seinen Eltern ist. Anschließend die erfolglose Fahndung nach den dreien. Am Donnerstag soll nun eine Anhörung vor dem Dillinger Amtsgericht stattfinden. Dort soll geklärt werden, wie es Shalomah geht und wie es weitergehen soll. Wenn die Eltern mit ihr dort auftauchen.

