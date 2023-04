Familien feiern Zuckerfest im Taxispark in Dillingen

Mit Süßigkeiten und Luftballons haben Kinder und Eltern in Dillingen das Ende des Fastenmonats Ramadan zelebriert.

So wie sich Christen an Weihnachten treffen und Grüße und Geschenke austauschen, ist es eine Tradition für Muslime, am Al-Fitr Eid zusammenzukommen, und einander ein frohes Zuckerfest zu wünschen. Bei diesem wird das Fastenbrechen am Ende des Ramadans gefeiert. Kinder besuchen normalerweise die Großeltern, nachdem sie neue Eid-Kleidung getragen haben, und bekommen Geschenke, Süßigkeiten oder ein wenig Geld. Viele Familien sind eng mit diesen Gewohnheiten verbunden. Dieses Jahr haben sich am Freitag einige Familien zum Zuckerfest im Taxispark in Dillingen getroffen.

Zuckerfest: 40 Personen feiern im Dillinger Taxispark

Die Idee dafür hatte die Sozialpädagogik-Studentin und Mutter von vier Kindern, Khadija Alkhatib. Damit wollte sie verschiedene Menschen zusammenbringen. Jede Familie konnte, wenn für sie möglich, Süßigkeiten oder Luftballons mitbringen und sie an ihre Töchter und Söhne, aber auch an die Kinder aus anderen Familien verteilen. Wer nicht die Möglichkeit hatte etwas zu verschenken, erhielt aber Süßigkeiten von anderen.

Kinder tauschten beim Zuckerfest in Dillinger Park Süßigkeiten aus. Foto: Khadija Alkhatib

So feierten Kinder aus verschiedenster Religion oder Nationalität im Dillinger Park zusammen. Khadija Alkhatib sagt: "Viele Frauen leben allein mit ihren Kindern und haben hier keine Familie. Besonders für sie ist diese Veranstaltung grundlegend. Das verbessert ihren psychischen Zustand und verstärkt das Sicherheitsgefühl. Und es macht das Leben hier einfacher und schöner." Insgesamt 40 Personen trafen sich am Freitagmittag und feierten der Initiatorin zufolge wie eine große Familie. Nach dem Verschenken von Süßem, gemeinsamen Spielen und Gesprächen räumten die Familien alles im Park wieder auf.

"Mehr Feiern bedeutet für mich mehr Freude in dieser Gesellschaft."

Alkhatib hat auch schon mit Unterstützung von der Stadt Dillingen, vom Asylshelferkreis sowie dem Integrationsbeirat bei der Vhs das Integrationsprojekt „Smile“ für Kinder und Jugendliche organisiert. Dort konnten Kinder verschiedener Kulturen zusammenspielen und so neue Freundschaften aufbauen.

Mehrere solcher Veranstaltungen zu verschiedenen Anlässen möchte Alkhatib nun veranstalten. Dafür sucht sie organisatorische und finanzielle Unterstützung. "Mehr Feiern bedeutet für mich mehr Freude in dieser Gesellschaft. Es ist bedeutsam zu sehen, wie solche Veranstaltungen für das Zugehörigkeitsgefühl der Geflüchteten wichtig sind“, sagt Alkhatib. Wer sich für weitere Aktionen interessiert, kann die Initiatorin per Mail kontaktieren unter: Khadejah11987@gmail.com. (AZ)