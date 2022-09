Familienstreit endet mit Schlägerei mitten in Dillingen

Nun ermittelt die Dillinger Polizei wegen Körperverletzung.

Auf der Großen Allee in Dillingen ist es am Donnerstag gegen 13.40 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 48-Jährigen und einem 22-Jährigen aus Dillingen gekommen. Dabei handelte es sich um Streitigkeiten innerhalb einer Familie, die eskalierte. Die gingen so weit, dass es zu gegenseitigen Schlägen ins Gesicht gekommen ist.

Tumult auf der Straße in Dillingen

Weitere anwesende Familienmitglieder wollten sich daraufhin einmischen, um den Streit zu schlichten, so dass es kurzzeitig zu einem größeren Tumult auf der Straße kam. Infolgedessen gingen zahlreiche Anrufe bei der Polizei ein. Vor Ort konnte die Situation schnell beruhigt werden. Sowohl gegen den 48-Jährigen als auch gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (AZ)

