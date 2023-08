Dillingen

Fast zwei Promille am Freitagmorgen: Polizei erwischt Autofahrerin in Dillingen

Die Polizei hat am Freitagmorgen in Dillingen eine betrunkene Frau beim Autofahren erwischt.

Eine 46-Jährige ist am Freitagmorgen betrunken Auto gefahren. Bei einer Verkehrskontrolle in der Großen Allee in Dillingen stellte die Polizei die erhebliche Alkoholisierung fest.

Eine betrunkene 46-Jährige ist Freitagmorgen mit dem Auto gefahren und dabei von der Polizei erwischt worden. Die Beamten kontrollierten die Frau aus Oberglauheim gegen 7.45 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Großen Allee in Dillingen. Es wurde der Polizei zufolge eine erhebliche Alkoholisierung von beinahe zwei Promille festgestellt. Dies zog eine Blutentnahme, eine Sicherstellung des Schlüssels, des Führerscheins und eine Unterbindung der Weiterfahrt und eine entsprechende Strafanzeige nach sich. (AZ)

