Dillingen

vor 32 Min.

Warum in der Dillinger Bahnhofstraße so manche Markierung fehlt

In der Bahnhofstraße in Dillingen fehlen manche Markierungen. Das ist auch so vorgesehen, sagt der Pressesprecher der Stadt.

Plus Die Bahnhofstraße in Dillingen ist seit einiger Zeit fertig saniert. An manchen Stellen gibt es Streifen, Linien, Riffel. Trotzdem gibt es keinen Fußgänger-Überweg. Wieso?

Von Christina Brummer

In der Dillinger Bahnhofstraße hat sich im vergangenen Jahr viel getan. Ein neues Parkhaus mit 300 Stellplätzen ist entstanden. Doch auch die Straße selbst hat sich gemausert. Die Gehwege sind neu gemacht worden, die Straße mit neuem Asphalt überzogen. Rund 550.000 Euro hat das gekostet. Doch geht man die Bahnhofstraße entlang, fragt man sich mitunter: Fehlt da nicht was?

Hier, zwischen Augenzentrum und Sportgeschäft, verläuft eine gestreifte Fläche bis zum Gehweg. Und auch auf der anderen Seite der Bahnhofstraße, im Parkhaus, bietet sich ein ähnliches Bild: Streifen hier, Streifen da, manche horizontal als Zebrastreifen, andere abgeschrägt, um Parkverbotszonen zu markieren. An der Straße selbst gibt es sogar einen Riffel-Streifen, der Sehbehinderten Orientierung bieten soll, dass nun der Gehweg endet und die Straße beginnt. Doch jenseits des Riffel-Streifens, auf der Straße, hat es sich ausgestreift. Kein Zebrastreifen oder eine Markierung für einen Fußgängerüberweg findet sich auf dem Asphalt. Auch bei den Parkplätzen entlang des kleinen Mäuerchens und an der einen Seite des Augenzentrums fehlen Begrenzungen, wie lang die Parkfläche eigentlich ist. So stehen manche Wagen weit in den Gehweg hinein. Hier viele Streifen, da gar keine. Wie kommt's?

