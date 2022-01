Fensterscheibe der Dillinger Bibliothek eingeworfen

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen für den Vorfall in der Innenstadt.

Zwischen 22. Januar, 9 Uhr, und 24. Januar, 7 Uhr, wurde eine Fensterscheibe an der Rückseite zur Bibliothek in der Benedektinergasse in Dillingen mit einem Stein eingeworfen. Dabei entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)