Fernwärmenetz-Ausbau: Sperrungen in der Dillinger Innenstadt

In der Kardinal-von-Waldburg-Straße wird vom 22. April bis voraussichtlich 17. Mai eine Fernwärmeleitung verlegt.

Die Energie-Schwaben-Gruppe baut in Dillingen das Wärmenetz weiter aus. Dafür sind Straßenbaumaßnahmen notwendig. Von Montag, 22. April, bis voraussichtlich Freitag, 17. Mai, wird in der Kardinal-von-Waldburg-Straße eine Fernwärmeleitung verlegt. Von den Baumaßnahmen ist die Verkehrsführung auch in umliegenden Straßen betroffen.

Die Kardinal-von-Waldburg-Straße muss einseitig gesperrt werden. Es wird eine Einbahnregelung eingerichtet. Die Einfahrt ist nur über Georg-Schmid-Ring und Erzbischof-Stimpfle-Straße möglich. Teilweise muss in der Kardinal-von-Waldburg-Straße ein absolutes Halteverbot eingerichtet werden.

Die Königstraße kann für die Gewerbetreibenden weiter beliefert werden. Die Ausfahrt des Lieferverkehrs erfolgt während dieser Zeit über Vorstadtstraße.

Schwaben Regenerativ, eine 100-prozentige Unternehmenstochter von Energie Schwaben, baut das vorhandene Fernwärmenetz in Dillingen weiter aus. In der Innenstadt werden weitere Gebäude angeschlossen. Damit profitieren laut Pressemitteilung weitere Dillinger Haushalte und Gewerbebetriebe in Zukunft von klimaschonender Wärme aus dem Heizkraftwerk, das mit Hackschnitzeln betrieben wird. Mit dem so genannten Ringschluss konnte Schwaben regenerativ die Kapazitäten des vorhandenen Netzes im vergangenen Jahr nahezu verdoppeln. (AZ)

