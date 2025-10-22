Festlicher Herbstball des Tanz-Sport-Clubs Dillingen

Beim diesjährigen Herbstball des TSC Dillingen sorgte das Trio "Night and Day" für einen unvergesslichen Tanzabend. Da der TSC nur ein begrenztes Kontingent an Karten verkauft, konnten die Gäste wieder eine sehr große Tanzfläche genießen. Den Höhepunkt des Abends bildete der Auftritt des Turnierpaares Sybille und Christian Grunick, die in der Turnierklasse Masters II Latein in der A-Klasse tanzen. Die beiden begeisterten mit einem Jive, einem Cha Cha, einem Paso Doble, einer Rumba und als Zugabe mit einer feurigen Samba. Nachdem das Tanzpaar im März dieses Jahres Bayerische Meister in der Turnierklasse Masters II Standard in der C-Klasse wurde, präsentierten die beiden zum ersten Mal in Dillingen einen wundervollen Langsamen Walzer, einen spritzigen Quickstep, einen Slowfox und einen leidenschaftlichen Tango.

Icon vergrößern Das Turnierpaar Sybille und Christian Grunick. Foto: Markus Urbansky Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Turnierpaar Sybille und Christian Grunick. Foto: Markus Urbansky

Sybille und Christian Grunick trainieren beim TSC Dillingen den Tanzkreis III in den Lateintänzen. Bis zum "Last Walz" konnten die Gäste des TSC Dillingen wieder einen gelungenen Tanzabend genießen und können sich schon auf den 30. April 2026, den "Tanz in den Mai" freuen, wenn es wieder heißt: "Darf ich bitten?"

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!