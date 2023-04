Feuerwehr Dillingen rettet Schlange aus Jalousie

Die Dillinger Wehr ist am Donnerstagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Im Rollladen eines Hauses hatte sich eine Schlange verfangen.

Am Donnerstagabend hat die Feuerwehr Dillingen ein eher ungewöhnlicher Notruf erreicht: In der Jalousie eines Hauses am Dillinger Stadtrand hat sich ein ungebetener Gast verkrochen. Eine etwa einen Meter lange Ringelnatter steckte im Rolladenlauf eines Hauses am Waldrand. Laut Kommandant Markus Pfeifer haben die Einsatzkräfte das Tier am Kopf packen und aus dem schmalen Spalt ziehen können.

Nicht immer muss wegen Tieren die Feuerwehr alarmiert werden

Laut Pfeifer gebe es für solche Einsätze bei der Feuerwehr keine gesonderten Schulungen. "Da muss man sich auf die praktische Erfahrung verlassen." Ringelnattern wie die in der Jalousie sind für Menschen ungefährlich. Es komme ein, zweimal im Jahr vor, dass sich die Tiere aus den Wäldern in Wohngebiete verirrten und dort Einsätze wie diesen auslösten.

Pfeifer rät dazu, in solchen Situationen zunächst einmal abzuwarten, anstatt gleich die Einsatzkräfte zu alarmieren. Auch wenn man im ersten Moment vielleicht vor einer Schlange oder einem anderen Wildtier erschrecke. Meist können die sich selbst wieder aus ihrer Lage befreien – ohne die helfenden Hände der Feuerwehrleute.

Die Schlange hatte sich im Rolladenschacht verheddert. Foto: Markus Pfeifer

In dem Fall vom Donnerstag sei der Einsatz jedoch gerechtfertigt gewesen. "Die Schlange war durch die Automatik der Jalousiensteuerung tatsächlich gefährdet, da sie es sich rund um das Antriebsgestänge und den Seilzug der Jalousie gemütlich gemacht hat und dadurch verletzt oder getötet worden wäre, hätte sich dieser in Bewegung gesetzt", sagt Pfeifer. Die Ringelnatter durfte daraufhin wieder in ihr früheres Zuhause, den Wald, zurückkehren.

