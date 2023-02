Feuerwehr muss Autobrand in der Dillinger Bahnhofstraße löschen

In Dillingen brennt am Donnerstagmittag ein Auto aus. Der Fahrer kommt nicht zu Schaden. Über die Ursache kann die Polizei noch nichts sagen.

Die Dillinger Feuerwehr musste am Donnerstagmittag einen Autobrand löschen. Wie eine Polizistin während des Einsatzes sagt, sei ein Mann aus Donaualtheim auf der Hauptstraße in Richtung Osten unterwegs gewesen, als er auf Höhe des Bahnhofs bemerkte, dass sein Motor nicht mehr richtig funktioniere. Er sei daraufhin von der Großen Allee abgebogen und in Richtung Bahnhofstraße gefahren, um sein Auto zu überprüfen. Dort hätten ihn laut der Polizistin bereits Passanten auf den Rauch aufmerksam gemacht, der aus dem Motorraum aufgestiegen war.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Passanten hätten die Einsatzkräfte benachrichtigt, wie die Polizistin bestätigt. Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf Höhe des Parkhauses an der Bahnhofstraße zum Stehen gekommen.

Trotz Autobrand: Der Fahrer aus Donaualtheim zeigt Humor

Über die Brandursache ist sich die Polizei noch im Unklaren. Der Autobesitzer hat auch keine Vermutung: "Ich habe keine Ahnung, was den Brand ausgelöst hat", sagt er. Der Fahrer ist unverletzt geblieben. Er nimmt die Situation relativ gelassen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er, dass er alleine unterwegs war und gerade aus Kempten gekommen sei, als ihm die Unstimmigkeiten im Motor aufgefallen seien.

Bei dem Auto handelt es sich um einen Mercedes Vivano. Laut Besitzer ist das Fahrzeug 17 Jahre alt, Baujahr 2006. "Aber ich bin mir nicht ganz sicher", wie der Mann sagt. "Ich kann ja jetzt schlecht einsteigen und nachsehen", fügt er mit einem Lachen hinzu, während neben ihm das ausgebrannte Auto von der Feuerwehr inspiziert wird. Persönliche Gegenstände seien nicht im Fahrzeug gewesen.

