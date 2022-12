Feuerwehr sucht zweimal Bahngleise bei Dillingen nach Person ab

Zugführer hatten gemeldet, dass sich beim Hausener Bahnübergang eine Person im Gleisbereich aufhalte. Gesucht wird mit Drohne und Spürhund.

Zwei Einsätze hatte die Dillinger Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch und Freitag aus ein und demselben Grund zu absolvieren: Zugführer hatten gemeldet, dass sich am Bahnübergang auf Höhe des Stadtteils Hausen eine Person im Gleisbereich aufhalte. Die Freiwillige Feuerwehr Dillingen suchte zunächst am Mittwoch kurz nach Mitternacht mit etwa 20 Einsatzkräften die Gleise am Bahnübergang ab.

Gefunden wird bei dem Einsatz niemand

In der Nacht auf Freitag rückte die Feuerwehr nochmals gegen 0.30 Uhr an. Dabei kamen nach Angaben der Polizei auch eine Drohne der Gundelfinger Feuerwehr und ein Spürhund zum Einsatz. Gefunden wurde niemand, teilt Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer auf Anfrage mit. (bv)