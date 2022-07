Fischwilderei in Dillingen: Polizei erwischt drei Männer auf frischer Tat

Dagegen sucht die Polizei dringend Zeugen für einen Einbruch in einer Dillinger Gaststätte.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind am Ufer der Donau auf Höhe des Oblatenweg in Dillingen drei Fischwilderer festgestellt worden. Sie angelten, obwohl sie teilweise keinen gültigen Fischereischein und auch keine Erlaubnis vorweisen konnten. Gegen die Männer im Alter von 43, 40 und zwölf Jahren wird nun wegen Fischwilderei ermittelt, teilt die Polizei mit.

Theke in der Dillinger Kneipe durchwühlt

In der selben Nacht, vermutlich zwischen 3.30 und 11.30 Uhr am Sonntagmorgen, ist in Dillingen in ein Lokal in der Königsstraße auf Höhe der 40er-Hausnummern eingebrochen worden. Dabei wurde ein Fenster zur Küche aufgehebelt und anschließend der Thekenbereich durchwühlt. Dort entnahm er eine mittlere zweistellige Summe an Wechselgeld aus dem Kassenbereich. Am Fenster entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. (AZ)

