Flucht, Seenotrettung und "Ärzte ohne Grenzen"

Annika Schlingheider hat drei Monate auf dem Schiff Geo Barents verbracht. Sie spricht am 1. Dezember in Dillingen bei der Asyl-Unterstützergruppe.

Um die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer geht es beim nächsten Rundgespräch der Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration am Freitag, 1. Dezember, in der Stadtgalerie. Ab 19 Uhr spricht dort Annika Schlingheider von der Organisation "Ärzte ohne Grenzen", die 2018 in Dillingen mit dem Europäischen St.-Ulrichs-Preis ausgezeichnet wurde.

In seiner herausragenden Rede war der Vorstandsvorsitzende Dr. Volker Westerbarkey auch auf die Themen Flucht und Seenotrettung eingegangen. Seit 2014 sind 28.189 Menschen im Mittelmeer zu Tode gekommen. In diesem Jahr waren es bis zum 12. Oktober 2440 Opfer. Die Seenotrettung der Hilfsorganisationen auf dem Mittelmeer wird laut Pressemitteilung "durch mehr als fragwürdige Maßnahmen zum Beispiel der italienischen Regierung eingeschränkt".

Die EU habe sich bisher nicht entschließen können, die Seenotrettung im Mittelmeer entsprechend zu organisieren. In Deutschland werde im politischen Bereich darüber diskutiert, ob die deutschen Seenotrettungsorganisationen weiter ihre vom Bundestag beschlossenen Zuschüsse erhalten sollen oder die Seenotrettung, so die Forderung von Politikern, eingestellt werden soll. Und das, obwohl sie im Seerechtsübereinkommen der UN klar geregelt und der viel zitierte „Pull-Effekt“ unzutreffend sei.

"Ärzte ohne Grenzen" betreibt im Mittelmeer zur Seenotrettung das Schiff „Geo Barents“. Dort war Annika Schlingheider in diesem Jahr für fast drei Monate als Referentin für humanitäre Angelegenheiten im Einsatz. Ihr Vortrag in Dillingen hat den Titel "Mit 606 Geflüchteten an Bord". Der Bericht dreht sich um den Einsatz auf dem Rettungsschiff. Dies ist laut Mitteilung eine gute Gelegenheit, sich über die Arbeit der „Ärzte ohne Grenzen“, aber auch die Seenotrettung im Mittelmeer zu informieren. Alle Interessierten sind eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden für „Ärzte ohne Grenzen“ werden entgegengenommen. (AZ)