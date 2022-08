Dillingen

Flutungen im Auwald bereiten Dillinger Stadtrat Sorgen

Plus Dass ökologische Überflutungen für den Auwald gut sind, bezweifeln die Räte nicht. Doch die geplante Zahl der Tage erschreckt die Dillinger. Und: Bald kommt Glasfaser.

Von Brigitte Bunk

Die Stellungnahme zum Aktionsprogramm Hochwasserschutz Schwäbische Donau, deren Einreichungsfrist für die Stadt Dillingen verlängert wurde, beschäftigte den Ferienausschuss des Rats. Betroffen seien die Stadt und ihre Ortsteile durch den Rückhaltebereich Bischofswörth/Christianswörth. Was Bürgermeister Frank Kunz und die Ratsmitglieder besonders stört, ist die Zahl der ökologischen Flutungen des Auwalds. Denn an fast 80 Tagen im Jahr solle der Rückhalteraum Bischofswörth gezielt überschwemmt werden. Landwirtschaftliche Flächen sollen nicht betroffen sein. Kleine Dämme sollen gebaut werden, um das Wasser zu leiten. Doch Oberbürgermeister Frank Kunz wundert sich: "Wenn der Auwald an fast 80 Tagen im Jahr bis zu zwei Meter aufgestaut wird, was passiert mit den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen?"

