Förderung für die Kliniken im Dillinger Land

Der Freistaat hat Förderprogramme für Krankenhäuser beschlossen - doch damit Dillingen in den Genuss kommt, muss etwas erfüllt werden.

Das Bayerische Kabinett hat am Dienstag eine Reihe von Verbesserungen für Krankenhäuser und Pflege beschlossen, teilt der Höchstädter Stimmkreisabgeordnete Georg Winter mit. Mit zahlreichen Förderprogrammen - Härtefallfonds, Strukturhilfen, Geburtshilfe - setzt sich der Freistaat Bayern für eine qualitativ hochwertige und flächendeckende stationäre Versorgung mit leistungsfähigen Kliniken ein.

Abgeordneter Winter regt an, folgende Prüfungen vorzunehmen: Angesichts des mittlerweile zweistelligen Millionen-Defizits ist die Frage berechtigt, wie der Landkreis Dillingen Gelder aus dem Härtefallfonds bekommen kann. Der Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH hat am 14. Juni strukturverändernde Maßnahmen beschlossen. Diese stehen nun zur Umsetzung an. Im Hinblick auf eine Förderung sollte zu Beginn der Strukturveränderungen, Abbau von Doppelvorhaltungen, ein entsprechender Antrag auf Strukturhilfen eingereicht werden, steht in der Pressemitteilung.

Der Landkreis erhält laut Winter aktuell jährlich rund eine Million Euro Zuschuss für seine Geburtshilfe am Krankenhaus St. Elisabeth. Diese seit mehreren Jahren gewährte Unterstützung sei angesichts der Entbindungszahlen im Landkreis in den Jahren 2021 und 2022 gefährdet. Es komme nun darauf an, dass in 2023 die 50-Prozent-Quote wieder erreicht wird. Gefördert werden Geburtshilfeeinrichtungen, wenn mindestens die Hälfte der Landkreis-Geburten im heimischen Krankenhaus stattfinden.

Deshalb bittet Kreisrat Georg Winter, dass der Landrat am 21. Juli darüber in öffentlicher Sitzung berichtet. Zusätzlich soll der Landkreischef und Aufsichtsratsvorsitzende Markus Müller auch für die anderen Fachbereiche Aufschluss darüber gegeben, wie es 2022 um die örtliche Nachfrage bei den Angeboten in den Kreiskliniken Dillingen und Wertingen aussah. Mit dem Kabinettsbeschluss vom Dienstag wurden insgesamt 643 Millionen Euro für Investitionen an den bayerischen Kliniken beschlossen. (AZ)

