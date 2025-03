Förderverein fürs Heilig-Geist-Stift: „Mehr werden wir nicht“

Sie haben sich dem Wohl der Menschen im Seniorenheim verschrieben und das seit 35 Jahren: Viele der Mitglieder des Fördervereins der Hospital-Stiftung Dillingen sind inzwischen aber selbst Senioren. Der Verein schrumpft. Ingrid Witte ist seit Vereinsgründung dabei und sagt: „Die Bereitschaft, ein echtes Ehrenamt zu leisten, hat sehr stark nachgelassen.“ Und trotzdem ist die Überzeugung da, weiterzumachen.

Immer wieder hört man die Klagen von Älteren, dass immer weniger Jüngere bereit sind, sich in ihrer Freizeit unentgeltlich zu engagieren. Ingrid Witte, Rentnerin und vielfältig ehrenamtlich aktiv, will das Argument, dass Arbeit und Kinder eben bei vielen tagesfüllende Angelegenheiten sind, nicht hören. „Ich war auch noch berufstätig, wenn auch in Teilzeit“, sagt Witte. Doch als ihr Mann den Förderverein fürs Dillinger Heilig-Geist-Stift gründete, war sie um die 40 und die Kinder nicht mehr klein. „Wir haben uns damals keine Gedanken gemacht, wir haben es einfach gemacht“, sagt Witte 35 Jahre später über die Anfangsphase des Fördervereins. Anfang April 1990 wurde der Verein offiziell gegründet.

Heilig-Geist-Stift Dillingen: Wozu braucht ein Altenheim einen Förderverein?

Damals, um 1990 herum, hatte der SPD-Oberbürgermeister Hans-Jürgen Weigl die Idee, das Seniorenheim der Hospitalstiftung in Dillingen zu unterstützen. Wittes Mann Albrecht regte daraufhin die Gründung eines Fördervereins an. Es war der erste Förderverein im Landkreis, wie Witte betont. „Und vermutlich noch immer der Einzige für ein Seniorenheim.“ Die Mitglieder kamen zunächst aus dem SPD-Ortsverein und ihnen nahestehenden Personen. Doch wer fördert den Förderverein? „Wir bekamen viele Zuwendungen durch Geldauflagen in Strafverfahren von Gerichten und der Staatsanwaltschaft“, sagt Witte, deren Mann Albrecht damals als Amtsrichter in Dillingen arbeitete.

Wozu braucht ein Altenheim einen Förderverein? Witte erklärt es im Rückblick damit, dass weniger die finanzielle Unterstützung des Heimes als die Begleitung der darin lebenden Menschen im Vordergrund stand. „Damals gab‘s die Betreuungsassistenten noch nicht“, sagt Witte. Menschen, die im Heim leben und keine Angehörigen haben, wollten die Fördervereins-Mitglieder eine Stütze sein. Witte berichtet von Veranstaltungen jeden Dienstag, die der Förderverein zusammen mit der Volkshochschule organisierte. Vom jährlichen Hoffest, Ausflügen zum Christkindlesmarkt, zum Gartencenter nach Rain, dem Kirchweihmontag im Stadtsaal und vielen weiteren Aktivitäten. Der Verein gestaltete zudem das Frisierstüble im Seniorenstift. „Da müsste man auch mal wieder was dran machen“, sagt Witte. Die regelmäßigen Dienstagnachmittage sind inzwischen Geschichte. „Alles ist sehr personalintensiv, teils mit Eins-zu-Eins-Betreuung“, sagt die 74-Jährige. „Die Kirchen haben sich auch zurückgezogen.“

Icon Vergrößern Das Heilig-Geist-Stift liegt direkt am Dillinger Stadtberg und bietet Platz für 122 Bewohnerinnen und Bewohner. Foto: Jan Koenen (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Heilig-Geist-Stift liegt direkt am Dillinger Stadtberg und bietet Platz für 122 Bewohnerinnen und Bewohner. Foto: Jan Koenen (Archivbild)

Ehrenamtliche fehlen: „Mehr werden wir eher nicht“

Der Aufenthalt im Heim wird immer teurer, im Heilig-Geist-Stift kostet die Neuaufnahme rund 3000 Euro, wie der ehemalige Leiter Siegfried Huber kürzlich im Interview sagte. Immer mehr Menschen können diese Kosten nicht mehr aus ihrer Rente und der Pflegeversicherung bestreiten. Wenn man so viel Geld fürs Seniorenheim ausgeben muss, warum braucht es dann noch zusätzlich Ehrenamtliche? Aus Sicht von Ingrid Witte ist aber gerade deshalb ein Förderverein wichtig. Bei vielen Bewohnern übernimmt der Staat die Heimkosten. „Da ist im Taschengeld eine Bratwurst und ein Glühwein auf dem Christkindlmarkt oft nicht mehr drin“, sagt die Dillingerin. Das übernehme der Förderverein dann für die Bewohner, mit denen er auf den Markt geht. Und auch beim Seniorennachmittag im Stadtsaal finanziert der Verein für jeden Bewohner drei Tombola-Lose. „Das ist für viele das Höchste“, beschreibt Witte die Freude, die viele Senioren an diesem Nachmittag haben.

Die Freude am Helfen ist vor allem das, was die Ehrenamtlichen zurückbekommen. „Ich habe aber schon viele angesprochen, warum sie nicht mitmachen wollen“, erinnert sich Witte. „Dann hieß es: Damit belaste ich mich nicht.“ Die 74-Jährige kann das nicht nachvollziehen. Sie macht mit den anderen des Fördervereins weiter. „Mehr werden wir nicht.“ Den Vorsitz des Vereins hat Gabriele Söhner inne. „Wenn wir eine Aktion machen, ist es eine einzige Telefonitis“, sagt Witte. Zita Wirbka telefoniere dann alle ab, wer was übernehmen könne. Die Suche nach Freiwilligen werde nicht leichter. „Wir machen, solange wir können, sonst ist es das Ende“, sagt die Dillingerin.

Info: Die Hospitalstiftung ist Trägerin des Heilig-Geist-Stifts und gehört zum Caritas-Verband. 122 Menschen können dort betreut werden. Das Heim liegt direkt am Dillinger Stadtberg. Der Mitgliedsbeitrag für den Förderverein beträgt 15 Euro pro Jahr.