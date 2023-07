Frau beobachtet Mann beim Fahrraddiebstahl in Dillingen

Ein 34-Jähriger hat versucht, ein Fahrrad in Dillingen zu klauen - nicht das erste Mal. Doch dieses Mal geht etwas schief.

Eine aufmerksame Zeugin hat vergangene Woche beobachtet, wie ein amtsbekannter 34-jähriger Mann am Bahnhofsvorplatz in Dillingen ein Mountainbike mittels einer Flex vom Fahrradständer trennte. Durch die verständigten Streifenbeamten konnte der 34-Jährige in der Bahnhofstraße angetroffen werden. Er konnte keinen Nachweis für das mitgeführte Fahrrad erbringen, daher wurde es sichergestellt. (AZ)